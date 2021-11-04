Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dev et yiyen ülserleri yüzünü kapladı! Yaşadığı durum nedeniyle evden çıkamaz hale geldi

Dev et yiyen ülserleri yüzünü kapladı! Yaşadığı durum nedeniyle evden çıkamaz hale geldi

04.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan Kristen Cowell, et yiyen ülserlerin birkaç ay içinde tüm yüzüne yayılması sonucunda kâbusu yaşadı. Üniversite kursunu bırakmak zorunda kaldığını belirten Cowell, evden çıkamama noktasına geldi.

Dev et yiyen ülserleri yüzünü kapladı! Yaşadığı durum nedeniyle evden çıkamaz hale geldi

19 yaşındaki Kristen Cowell, yüzünü kaplayan düzinelerce dev et yiyen ülserden sonra evden çıkmaktan korkmaya başladı. Cowell, yaklaşık 3 aydır bu kâbusu yaşıyor. 2 santimetre derinliğindeki çıbanlar, koyu kahverengi yaralarla kaplı. Bir dermatolog, Pyoderma gangrenozum (PG) adı verilen ve vücudun her yerinde büyük açık yaraların büyümesine, cildi ve dokuyu çürütmesine neden olan bir rahatsızlığı olduğuna inanıyor.

Yüzündeki yaralar nedeniyle zor günler yaşadığını ifade eden Cowell, “Bunlara büyümeye ve patlamaya devam ediyor gibiydi. Sonunda deliklere dönüştü ve bu delikler büyüdükçe derinleşti. Yüzümün veya başımın herhangi bir bölümünü hareket ettirsem bile sürekli aşırı ağrı çekiyorum ve sabahları daha kötü oluyor. Günlük hayatım artık sadece acıyla uğraşmaktan ve sızmayı 7/24 yönetmeye çalışmaktan ibaret." dedi.

Kaşlarına saç boyası süren kadın sosyal medyada popüler oldu! Boyayı çıkartmayı unutunca kaşları sabit kaldıKaşlarına saç boyası süren kadın sosyal medyada popüler oldu! Boyayı çıkartmayı unutunca kaşları sabit kaldı

“BAKIMA İHTİYACIM VAR”

KAPAK 2

Günlük hayatını idame ettirme konusunda büyük zorluk yaşadığından söz eden Cowell, “Artık hiçbir şey yapamıyorum. Bakıma ihtiyacım olduğu için annemin evine geri taşınmak zorunda kaldım. Birlikte yaşadığım sevgilimle olan ilişkimi kendimi kötü hissettiğim ve öz güvenim kırıldığı için bitirdim. Çünkü onun beni bu şekilde yönetmesi adil değildi” dedi.

Cowell, ilaç tedavisinin yanında yara kabuklarının ve içindeki irinlerin temizlenmesi için ameliyat oldu. Bu ameliyat süreci de onun için ağrılı ve sancılı geçti. Yüzüne günde bir kez bandaj takması ve irinin çevreye bulaşmaması için pedler kullanması gerekti. Şimdiler de ise Cowell, cildinin eski sağlığına kavuşabilmesi için yeni bir doktor arayışına geçti.

Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke ilk halini paylaştı! Hayranlarını eski halini övdüDövme bağımlısı fenomen Amber Luke ilk halini paylaştı! Hayranlarını eski halini övdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgını bilmişti! Dünya hakkındaki kehanetleri tüyler ürpertiyorSalgını bilmişti! Dünya hakkındaki kehanetleri tüyler ürpertiyor
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Kaşlarını boyadığını unutunca olanlar olduKaşlarını boyadığını unutunca olanlar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gerçek mi? Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

Gerçek mi? Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.