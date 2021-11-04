Dev et yiyen ülserleri yüzünü kapladı! Yaşadığı durum nedeniyle evden çıkamaz hale geldi

19 yaşındaki Kristen Cowell, yüzünü kaplayan düzinelerce dev et yiyen ülserden sonra evden çıkmaktan korkmaya başladı. Cowell, yaklaşık 3 aydır bu kâbusu yaşıyor. 2 santimetre derinliğindeki çıbanlar, koyu kahverengi yaralarla kaplı. Bir dermatolog, Pyoderma gangrenozum (PG) adı verilen ve vücudun her yerinde büyük açık yaraların büyümesine, cildi ve dokuyu çürütmesine neden olan bir rahatsızlığı olduğuna inanıyor.

Yüzündeki yaralar nedeniyle zor günler yaşadığını ifade eden Cowell, “Bunlara büyümeye ve patlamaya devam ediyor gibiydi. Sonunda deliklere dönüştü ve bu delikler büyüdükçe derinleşti. Yüzümün veya başımın herhangi bir bölümünü hareket ettirsem bile sürekli aşırı ağrı çekiyorum ve sabahları daha kötü oluyor. Günlük hayatım artık sadece acıyla uğraşmaktan ve sızmayı 7/24 yönetmeye çalışmaktan ibaret." dedi.

“BAKIMA İHTİYACIM VAR”

Günlük hayatını idame ettirme konusunda büyük zorluk yaşadığından söz eden Cowell, “Artık hiçbir şey yapamıyorum. Bakıma ihtiyacım olduğu için annemin evine geri taşınmak zorunda kaldım. Birlikte yaşadığım sevgilimle olan ilişkimi kendimi kötü hissettiğim ve öz güvenim kırıldığı için bitirdim. Çünkü onun beni bu şekilde yönetmesi adil değildi” dedi.

Cowell, ilaç tedavisinin yanında yara kabuklarının ve içindeki irinlerin temizlenmesi için ameliyat oldu. Bu ameliyat süreci de onun için ağrılı ve sancılı geçti. Yüzüne günde bir kez bandaj takması ve irinin çevreye bulaşmaması için pedler kullanması gerekti. Şimdiler de ise Cowell, cildinin eski sağlığına kavuşabilmesi için yeni bir doktor arayışına geçti.



