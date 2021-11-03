Kaşlarına saç boyası süren kadın sosyal medyada popüler oldu! Boyayı çıkartmayı unutunca kaşları sabit kaldı

Saçlarının rengini tazelemek isteyen kadın saç boyası ile kaşlarını da kapladı. Ancak kaşlarından boyayı çıkartmayı unutunca değişik bir sürprizle karşılaştı. Kalıp halinde kaşlarının üzerinde kuruyan boya, kaş kıllarının yerinden oynamamasına ve koyu bir gölgeye neden oldu. Boyadan kurtulmak için her yolu denediğini ifade eden Izzy, takipçilerinden yardım istedi.

“BU HALİMDEN UTANIYORUM”

Kaş rötuşlarının ne kadar kötü göründüğünü göstermek için TikTok hesabında boyalı kaşlarıyla bir gönderi yayınlayan Izzy, “Her zaman yaptığım gibi saçlarımı boyadım. Renklerin farklı olmaması için saç boyası ile kaşlarımında üzerinden geçtim. Ancak bu sefer unuttum. Üstelik ne kadar silersem sileyim boya yerinde sabit kaldı” dedi.

Videoyu izleyen kullanıcılar ise kendi saç boyası deneyimlerinin püf noktalarını paylaştı. Bir kullanıcı makyajı çıkartmak için kullanılan misel suyunu tavsiye ederken diğer bir kullanıcı ise asetonu önerdi. Aseton kullanımına dair kullanıcılar, “Oje çıkarıcı işe yarıyor ama gözünüze kaçırmadığınıza emin olun” dedi. Diğer bir öneri olarak ise sulu bir havluya normalden daha fazla şampuan koyarak silmeyi tavsiye etti.



