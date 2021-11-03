Dövme bağımlısı fenomen Amber Luke ilk halini paylaştı! Hayranlarını eski halini övdü

Vücudunun %98’ini dövmelerle kaplatarak bambaşka bir insana dönüşen Luke, değişimi için bir servet harcadı. Bu dönüşümün kendisini daha güçlü bir insan olarak hissetmesini sağladığını ifade eden Luke, olumsuz eleştiri yapanlara aldırış etmediğini söyledi.

“UZUN BİR HİKÂYEM VAR”

İlk dövme yaptırma sürecinden bu yana kadar kendisinde fiziksel ve zihinsel olarak değişim olduğunu ifade eden Luke, sosyal medyadan samimi açıklamalarda bulundu. Dövmesiz halinin daha iyi olduğunu ve mürekkeplerin onun güzelliğini gölgelediğini ifade eden hayranlarına Luke, “Biliyorsunuz yıllar içinde kendimi büyüttüm ve geliştirdim. Birçok kişi bana vücut modifiyelerinden pişman olduklarını söyledi. Dönüşüme neden olumsuz bir ışık tutulduğunu anlamıyorum. Benim hikâyem çok uzun ve bu bana güç veriyor” diyerek cevap verdi.

Zihinsel ve psikolojik olarak zor dönemler geçirdiğini belirten Luke, dövmelerin aslında kendisini ifade etme yollarından biri olduğunu anlattı. Dönüşümünden pişman olmadığını belirten Luke, “Yolculuğuma ilk başladığımda 16 yaşında depresyonla mücadele ediyordum. Bunu güvenimi geri kazanmak ve olmaktan gurur duyacağım birine dönüşmek için bir fırsat olarak gördüm” diye konuştu.



