Dev kazanda 1 ton 680 kiloluk kuymak yaptılar! Vinçle karıştırdılar

Trabzon'da düzenlenen gastronomi festivalinin ilk gününde, dev tencerede pişirilen kuymakla uzatma rekoru denemesi gerçekleştirildi. Şeflerin vinç yardımıyla 10,5 metre havaya kaldırdığı kuymak, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında şefler tarafından dev tencerede hazırlanan kuymak, renkli görüntülere sahne oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyeleri de bir süre kuymağı karıştırarak etkinliğe katıldı.

Pişirme işleminin ardından yaklaşık 1 ton 680 kilogram ağırlığındaki kuymak, vinç yardımıyla 10,5 metre havaya kaldırıldı. Şeflerin kuymakla uzatma rekoru denemesi yaptığı anlar, festivale katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Trabzon'un köklü mutfak kültürünü tanıtmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla ilk kez düzenlenen gastronomi festivaliyle kentin yöresel lezzetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel lezzetlerin tanıtılması, yöresel gastronomi kültürünün yaşatılması, gençlerin mutfak sanatlarına ilgisinin artırılması ve gastronomi alanında toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Trabzon'un tarihi, kültürü, sanatı, sporu, ticareti ve turizmiyle birçok değeri bünyesinde barındıran özel bir şehir olduğunu hatırlattı.

Trabzon'un coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi alanındaki hedeflerine de değinen Başkan Genç, "Trabzon'umuzun 16 coğrafi işaretli ürünü var. Bunların 10 tanesi yeme içme alanına ilişkin. Bunları bir festivalle öne çıkarmayı vazife addettik. Aynı zamanda bir hedef cümlemiz var. 'Trabzon mutfağı ömrü uzatır.' TÜİK tarafından geçen yıl mart ayında yapılan tespitlerde Trabzonluların ortalama ömrünün Türkiye ortalamasından 2,2 yıl daha fazla olduğu görülüyor. Bunda mutfağımızın da katkısı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu mutfağı bugün hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşıyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi şehri adaylığına Trabzon gastronomisi olarak bu yıl başvurumuzu yaptık. Ülkemizde Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gastronomi şehri olarak tescil edildi. İnşallah Trabzon'umuz da adaylık sürecini başarıyla tamamlayarak uluslararası arenada gastronomi şehri olarak yerini alır" diye konuştu.

DEV KUYMAK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festivalin ilk gününde dev tencerede şefler tarafından pişirilen kuymağı uzatma rekoru da denendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyelerinin de bir süre karıştırdığı kuymağı piştikten sonra vinç yardımıyla 10.5 metre havaya kaldırıp uzatma rekoru deneyen şeflerin gösterisi, vatandaşların büyük ilgisini gördü. Yaklaşık 1 ton 680 kg ağırlığındaki kuymak vatandaşlara ikram edildi.

Trabzon mutfağının zenginliğini farklı başlıklarla ortaya koyacak festival kapsamında "Geleceğin Şefleri Yarışıyor", "Kampüsten Sofraya", "Sosyal Medyanın Lezzeti" ve "Lezzetli Uyum" başlıklarıyla gastronomi yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalarda birinciye 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıca jüri özel ödülü kapsamında 10 bin TL, üç kişiye verilecek mansiyon ödülleri kapsamında ise kişi başı 5 bin TL ödül takdim edilecek.