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  4. Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı! Karnını açınca gördüklerine inanamadı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı! Karnını açınca gördüklerine inanamadı

09.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahama açıklarında arkadaşlarıyla birlikte balık tuttuğu sırada Humphrey Simmons isimli bir adam 12 metrelik devasa bir köpekbalığı yakalandı. Köpekbalığının ağırlığından şüphelenen adam vahşi hayvanın karnını yarmaya karar verdi. Köpekbalığının karnını açtığında ise Simmons karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Çünkü hayvanın midesinden insan ait olduğu düşünülen kemik kalıntıları çıktı.

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı! Karnını açınca gördüklerine inanamadı

Karayipler’in Bahama Adası yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte balıkçılık yapan Humphrey Simmons isimli bir adam 12 metrelik bir köpekbalığı yakaladı. Köpekbalığının ağız kısmındaki kancayı çıkartmak için hareketlenen Simmons, aniden bir insan ayağının fırladığını gördü. Arkadaşlarıyla birlikte köpekbalığının karnını yaran Simmons insan kalıntılarını görünce yetkililere haber verdi.

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SADECE BİRKAÇ GÜNLÜK

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Yaşadığı korku dolu deneyimden söz eden Simmons, “Ağzındaki kancayı kesmek istediğimiz sırada aniden bir ayak fırladı. Dizinden aşağısı tamamen sağlamdı. Ezilmiş olmasına rağmen ana kemiğin üzerinde hâlâ et vardı. Köpekbalığının midesinde daha fazla ceset olabileceğinden korktuk” dedi.

Köpekbalığının midesinde kafatası eksik olan bir insan cesedi bulunduktan sonra yetkililer olay yerine geldi. Adli tıp uzmanları, parçalanmış vücut parçaları üzerinde DNA testlerini tamamladı ve kalıntıların en az birkaç günlük olduğunu doğruladı. Yapılan incelemede köpekbalığının karnının çıkan kişinin adamın parmak izlerinden denizci Judson Newton olduğunu tespit edildi. 43 yaşındaki adamın tekne gezisi sırasında ortadan kaybolduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahamalar köpekbalığı
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