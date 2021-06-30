Dev kurbanlık, 1 ton 300 kilogram ağırlığında! Sahibinin istediği rakam cep yakıyor

Kurban Bayramına bir aydan az bir süre kala vatandaşların kurbanlıklara ilgisi artış göstermeye devam ediyor. İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan İnceğiz Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bulunan ‘Tosun’ isimli boğa 1 ton 300 kilogramlık ağırlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

58 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR

İnceğiz Köyü'nde yaşayan 27 yaşındaki genç çiftçi Aytaç Oruç, doğal besinlerle beslediği 1 ton 300 kilogramlık hayvanının kurban bayramına sayılı günler kala satışa çıkardığını ve 58 bin liraya alıcı beklediğini söyledi. Genç çiftçi Oruç, “Tosun isimli danamız 3 yaşındadır. Doğal ortamlarda doğal bir şekilde beslenmektedir. 1,3 ton canlı ağırlığı vardır. 58 bin liraya müşterilerini beklemektedir. Alan kişiye hayırlı olması dileğiyle” dedi.

(İHA)

