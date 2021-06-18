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  4. Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi

Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi

18.06.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da, Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1.65 tonluk “simental" cinsi dev dana, görenleri şaşkına çeviriyor.

Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi

Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı. Çorum’da bir çiftlikte yetiştirilen ve 1.65 ton ağırlığına ulaşan ve “Buğra” adı verilen dev kurbanlık, görenleri de adeta kendisine hayran bıraktı.

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İşletme sahiplerinden Okan Bek, kurbanlığın simental ırkı ve 3.5 yaşında olduğunu belirterek, “Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı” dedi.

"ÖZEL BİR YAPISI VE CİDDİ GELİŞMESİ VAR"

Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, “Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle beslediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık. Özel bir yapısı ve ciddi gelişmesi var. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Kurban Bayramı Çorum

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