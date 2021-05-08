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Dev maç öncesi Arda'dan flaş açıklamalar

08.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'a şampiyonluk yolunda lider Atletico Madrid deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. İspanyol basını her iki takımın formasını giyen Arda Turan ile röportaj yaptı.

Dev maç öncesi Arda'dan flaş açıklamalar

Galatasaray forması giyen Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesinde Marca'ya konuştu.

Beşiktaş maçının sarı kırmızılı kulüp için final niteliği taşıdığını söyleyen Arda Turan, şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele edeceklerini ancak iplerin yalnızca kendi ellerinde olmadığını ifade etti.

Arda Turan'ın Marca'ya verdiği röportajın satırbaşları şu şekilde:

"GALATASARAY'A DÖNMEK NASIL HİSSETTİRDİ?"

"Evde olmakten daha iyi hissettiren başka bir şey var mı? Galatasaray benim ailem, çocukluğumun geçtiği yer. Galatasaray'a olan sadakatim çok farklıdır. Top toplayıcılık yaptığı kulübe kaptan olan bir çocuğun hikayesi bu. Burada hem coşkuyu hem hüznü yaşadım. Eğer sahada futbolcu olmasaydım tribünde taraftar olurdum. Burada olduğum her saniye bir ayrıcalık."

"SEZON NASIL GİDİYOR?"

"Bizim için zor bir sezon oluyor. Birçok açıdan da olumlu noktalar var. Daha ligin sona ermesine 3 hafta var. Şampiyon olmak yalnızca bizim alacağımız sonuçlara bağlı değil. Beşiktaş'ı evimizde ağırlayacağız. Bu maçı ve kalan tüm maçları kazanarak ligin sonuna kadar umutlarımızı sürdürmek istiyoruz. Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterebilen büyük bir kulüptür. Bu hafta sonu final maçına çıkacağız."

"HAYATIN NASIL GİDİYOR?"

"Evimdeyim, kendimi çok şanslı hissediyorum. Evliyim, Hamza ve Aslan adında çok güzel iki çocuğum var. Aile kurduğunuzda attığını her adıma ve aldığınız her karara daha çok dikkat ediyorsunuz. Aynı zamanda onlar için yaşamaya başlıyorsunuz. Sorumluluklarını artıyor. Şu an çok mutlu ve huzurluyum."


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Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid Arda Turan
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