Devamı için hazırlıklar başladı! Jungle Cuise 2 filmi geliyor

Geçtiğimiz Temmuz ayında vizyona giren “Jungle Cruise” filminin yapımcısı Hiram Garcia, devam filmi için çalışmalarını hızlandırdı. İlk filmin yönetmen koltuğunda oturan Jaume Collet-Serra'nın yeniden kamera arkasında görev yapacağını söyleyen Garcia, Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın da devam filminde yer alacaklarını açıkladı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, Collider'a konuşan Garcia, "Jungle Cruise 2" için senaryonun altyapısı oluşturulduğunu belirterek, "Devam hikâyesi için ne istediğimize dair bir fikrimiz var ve bunu ilerletme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.



