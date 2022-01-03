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Don’t Look Up filminin yönetmeni Adam McKay’den şaşırtan itiraf! “Meryl Streep’in çıplak sahnesini kabullenemedi”

03.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımları arasında kabul edilen Don’t Look Up filminin etkisi hala devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada konuşulan yapımın yönetmeni filmin sahnelerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Don't Look Up'ın yönetmeni, Leonardo DiCaprio'nun Meryl Streep'in yer aldığı çıplak sahneyle sorun yaşadığını dile getirdi.

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio’nın başrollerinde yer aldığı Don’t Look Up filmi, gezegeni yok etmek üzere yaklaşan bir kuyruklu yıldıza dair dünya liderlerini uyarmaya çalışan bilim insanlarını canlandırıyor. Usta oyunca Meryl Streep ise ABD Başkanı Janie Orlean karakterine hayat veriyor. The Guardian'a konuşan filmin yönetmeni Adam McKay'e Streep'in Janie Orlean karakterinin çıplak olduğu (fakat beden dublörünün canlandırdığı) sahneyle ilgili soru yöneltildi. McKay, o sahneye dair Leonardo DiCaprio’nun itirazları olduğunu söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

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“SAHNEYLE SORUNU VARDI”

Meryl Streep’in korkusuz biri olduğundan söz eden yönetmen McKay, çıplaklık sahnesine dair ilginç bir açıklamada bulundu. McKay, “O sahnede bir beden dublörü kullandık. Aslında sahneyle kimin sorunu vardı, biliyor musunuz? Leo'nun [DiCaprio]. Leo, Meryl'i sinemanın asilzadesi olarak görüyor. Asilzadelik belki bir iltifat olmasa da sinema tarihinde çok özel bir figür olabilir” dedi.

Leonardo DiCaprio’nun Meryl Streep’i çıplak görme fikrinden hoşlanmadığını belirten McKay, “Leo onu sırtındaki dövmeyle bir saniyeliğine çıplak dolaşırken görmekten hoşlanmadı. Bana şöyle bir şey dedi: 'Bunu gerçekten göstermen gerekiyor mu?' Ben de şöyle dedim: 'O Başkan Orlean, Meryl Streep değil.' Ama Meryl gözünü bile kırpmadı. Bu konuyu gündeme bile getirmedi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Meryl Streep
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