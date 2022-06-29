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Devasa göğüsleri hayatını zindan etmişti! 850 gramlık göğüslerinden kurtulunca hayatı değişti

29.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den Boudicca Langer-Hann isimli bir kadın, gençlik yıllarından beri büyük göğüslere sahip olmanın nasıl kendi vücuduna 'sıkışmış' hissettirdiğini ve kimse onu sevmeyecekmiş gibi hissetmesine neden olduğunu anlattı. Ancak yıllar sonra girdiği küçültme ameliyatı hayatını değiştirdi.

Devasa göğüsleri hayatını zindan etmişti! 850 gramlık göğüslerinden kurtulunca hayatı değişti

Şu anda 40 yaşında olan İngiltere, Dorset'ten etkinlik yöneticisi Boudicca Langer-Hann, 34G bedeninde göğüslere sahip bir genç olarak nasıl büyüdüğünü ve jimnastikçi veya dansçı olma hayallerini gerçekleştirmesini engelledikleri için nasıl vücudunda sıkışmış hissettiğini anlattı. Küçültme ameliyatından sonra hayatının değiştiğini söyleyen kadın, hayatının nasıl değiştiğini paylaştı.

TACİZ EDİLDİ

Boudicca'nın göğüsleri arkadaşlarından çok daha büyüktü ve bu yüzden asla kendi bedeninde tam olarak iyi hissetmiyordu. Sık sık arkadaşları tarafından sözlü olarak taciz ediliyordu. Ayrıca, büyük göğüsler seksi kabul edildiğinden, istemediği bir cinsel ilgi görmesine de neden oluyordu.

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ÇÖKMÜŞTÜ

küçültme

Küçük bir peri kızı gibi olduğunu ve jimnastikçi olmak istediğini ancak geç ve hızlı geliştiğini söyleyen kadın ne yazık ki vücudunun buna izin vermediğini anlattı. Sonunda şişman olduğuna ikna olmuş ve ruhsal anlamda da çökmüştü. Özellikle anne olduktan sonra bedeninin git gide büyüdüğünü anlatan Boudicca artık hiçbir şey yapamayacağını, sevilemeyeceğini, kendisini de sevmediğini hissettiğini söyledi.

HAYATI DEĞİŞTİ

Ancak göğüslerinden 850 gram fazla kiloyu almak için hayat değiştiren bir küçültme ameliyatı geçirdikten sonra İki çocuk annesi Boudicca için her şey tersine döndü. 33 yaşındayken meme küçültme ameliyatı olmak istedi ama daha fazla çocuk istiyorsa beklemesi gerektiği söylendi. Ancak ikinci çocuğu doğduktan sonra, Ağustos 2021'de 6.849 sterline mal olan ameliyatı gerçekleştirdi. Göğüsleri 34G boyutundan, 30C boyutuna düşürüldü ve iki göğüsünden tam 850 gram ağırlık alındı.

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ŞİMDİ ÇOK DAHA MUTLU

ameliyat

Ameliyatın ardından Boudicca, zorlu bir iyileşme süreci ile mücadele etti. Ancak uzun bir iyileşme sürecinden sonra nihayet vücudunu tekrar sevebildiğini hissediyor. Çocuklarıyla daha aktif ve koşmak gibi daha önce hiç yapmadığı şeyleri yapıyor. Ayrıca çok daha mutlu ve kendinden emin hissediyor, çok daha fazla gülümsüyor ve bunu daha önce yapmış olmayı diliyor. Boudicca, takipçilerine faydalı bilgiler sağlama umuduyla şimdi deneyimini Instagram'da paylaşıyor.

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