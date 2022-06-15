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Sosyal medyada fenomeninden şaşırtan estetik itirafı! “Göğüslerim o kadar büyük ki ailem beni reddetti”

15.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maddison Fox, 21 yaşındaki ilk estetik ameliyatı olduktan sonra fiziksel görüntüsünü değiştirmeye bağımlı hale geldiğini söyledi. 8 yıl içinde sayısız kez estetik operasyon için bıçak altına yatan Fox, “Göğüslerim o kadar büyük ki ailem beni reddetti” itirafıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

Sosyal medyada fenomeninden şaşırtan estetik itirafı! “Göğüslerim o kadar büyük ki ailem beni reddetti”

Susex’te yaşayan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maddison Fox, kendisine yatırım yapmak için fiziksel görüntüsünü değiştirdiğini ve estetik operasyonlara öncelik verdiğini belirtti. 21 yaşında ilk kez göğüs büyütme prosedürü geçiren Fox, 8 yıl içinde tam 3 kez daha göğüslerini büyütmek için ameliyat oldu. Ailesinin göğüs ölçülerini büyütmesi üzerine büyük bir tepki gösterdiğini dile getiren Fox, “Onların düşünceleri umrumda değil. Benim işim daha bitmedi. Bu başlangıç” dedi.

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“OYUNCAK BEBEK GİBİ GÖRÜNMEK İSTİYORUM”

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Göğüs büyütme ameliyatlarının yanında botoks ve dolgu işlemleri yaptırdığını dile getiren Fox, “Gelecekte burun estetiği ve Brezilya popo kaldırma ameliyatı, tilki göz ameliyatı ve göz kapağı ameliyatı olmayı planlıyorum. Oyuncak bebek gibi görünmek istiyorum” diye konuştu.

Ailesinin estetik ameliyatlarını desteklemediğini söyleyen Fox, “Ailem kendimi değiştirmemi hiçbir şekilde desteklemiyor. Bu yüzden beni reddettiler ve ailenin kara koyunu gibi hissediyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama tepkileri çok yüksekti” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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