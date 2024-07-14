Devrim Özkan havuz kenarından paylaştı! "Gülünce bambaşka oluyorsun"

Güzel oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile ocak ayında biten ilişkisi hakkında aylar sonra konuşunca gündem olmuştu.

Özkan, birbirleri için değerli olduklarını belirterek "Her zaman olanı veya olmayanı söylemeye çalıştım. O benim için çok değerli bir insan. Ben de onun için değerliyimdir. İnsan hayatı sonuçta. Ne o zaman söylenenlere takıldık biz ne de sonrasında söylenenlere... Asıl hikâyeyi biliyoruz biz. İkimiz de hayatlarına devam eden insanlarız" demişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son pozlarıyla hayranlarını mest etti.



Havuz kenarında poz veren Devrim Özkan'ın pozlarına beğeni yağarken yorumlar da gecikmedi.

Devrim Özkan'a "Gülünce bambaşka oluyorsun", "Dünyanın en güzeli", "Gülmek çok yakışıyor", "Abla yaşıyorsun", "Torreira'nın içi acıyordur" yorumları geldi.



