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Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

14.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Rauf Denktaş'a hayat verecek Devrim Saltoğlu, 2000 yılından beri etkin olarak oyunculuk yapmaktadır. Özellikle 2019 senesinde Güvercin dizisinde canlandırdığı Celil karakteri ile büyük beğeni toplayan Devrim Saltoğlu, birçok tiyatro oyununda da rol almıştır.

Salt Tiyatro'nun kurucusu olan Devrim Saltoğlu, daha öncelerde Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Devrim Saltoğlu, "Aşkyuvarlar" isimli bir roman da yazmıştır.

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu, Trabzon'da 30 Haziran 1973 tarihinde doğmuştur. Lise eğitimini Trabzon Anadolu Lisesinde tamamlayan Devrim Saltoğlu daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite eğitimini tamamlayan Devrim Saltoğlu, birçok Devlet Tiyatrosunda ve farklı özel tiyatrolarda yer almıştır. Salt Tiyatro'nun kurucusu olan Devrim Saltoğlu'nun kamera karşısına geçişi ise Üvey Baba isimli dizi ile olmuştur.

DEVRİM SALTOĞLU EVLİ Mİ?

Devrim Saltoğlu, 2007 senesinde Ceren Şekerci ile evlenmiş, 2018 senesinde ise çiftin evliliği son bulmuştur.

Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

DEVRİM SALTOĞLU FİLMOGRAFİ

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2019 – Güvercin

2017 – Cennet’in Gözyaşları

2015 – Bedel

2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet

2011 – Kirli Oyunlar

2010 – İhanet

2010 – Kızım Nerede

2010 – 72. Koğuş

2009 – Kapadokya Düşleri

2008 – Mıhlıçay Aşıkları

2008 – Goncakaranfil

2007-2008 – Parmaklıklar Ardında

2006-2007 – Sıla

2005 – Keloğlan Kara Prens’e Karşı

2005 – Kayıtdış

2004 – Melekler Adası

2003 – Asmalı Konak

2002 – Asmalı Konak

2001 – 90-60-90

2000 – Üvey Baba

TİYATROLAR

Deli

Ağır Roman

Şaşkın Aşıklar

Medya Medya Nereye

Misafir

Hâkimiyet-i Milliye Aşevi

Bir Kış Masalı

Kulaktan Kulağa

Billur Köşk Masalı

Son

Lefty' i Beklerken

Yeşil Gece

Ah Şu Gençler

Kral Üşümesi

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Anahtar Kelimeler:
Güvercin dizisi
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