Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Salt Tiyatro'nun kurucusu olan Devrim Saltoğlu, daha öncelerde Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Devrim Saltoğlu, "Aşkyuvarlar" isimli bir roman da yazmıştır.
Devrim Saltoğlu, Trabzon'da 30 Haziran 1973 tarihinde doğmuştur. Lise eğitimini Trabzon Anadolu Lisesinde tamamlayan Devrim Saltoğlu daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olmuştur.
Üniversite eğitimini tamamlayan Devrim Saltoğlu, birçok Devlet Tiyatrosunda ve farklı özel tiyatrolarda yer almıştır. Salt Tiyatro'nun kurucusu olan Devrim Saltoğlu'nun kamera karşısına geçişi ise Üvey Baba isimli dizi ile olmuştur.
Devrim Saltoğlu, 2007 senesinde Ceren Şekerci ile evlenmiş, 2018 senesinde ise çiftin evliliği son bulmuştur.
2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs
2019 – Güvercin
2017 – Cennet’in Gözyaşları
2015 – Bedel
2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2013 – Osmanlı’da Derin Devlet
2011 – Kirli Oyunlar
2010 – İhanet
2010 – Kızım Nerede
2010 – 72. Koğuş
2009 – Kapadokya Düşleri
2008 – Mıhlıçay Aşıkları
2008 – Goncakaranfil
2007-2008 – Parmaklıklar Ardında
2006-2007 – Sıla
2005 – Keloğlan Kara Prens’e Karşı
2005 – Kayıtdış
2004 – Melekler Adası
2003 – Asmalı Konak
2002 – Asmalı Konak
2001 – 90-60-90
2000 – Üvey Baba
TİYATROLAR
Deli
Ağır Roman
Şaşkın Aşıklar
Medya Medya Nereye
Misafir
Hâkimiyet-i Milliye Aşevi
Bir Kış Masalı
Kulaktan Kulağa
Billur Köşk Masalı
Son
Lefty' i Beklerken
Yeşil Gece
Ah Şu Gençler
Kral Üşümesi
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