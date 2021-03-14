Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Salt Tiyatro'nun kurucusu olan Devrim Saltoğlu, daha öncelerde Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Devrim Saltoğlu, "Aşkyuvarlar" isimli bir roman da yazmıştır.

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu, Trabzon'da 30 Haziran 1973 tarihinde doğmuştur. Lise eğitimini Trabzon Anadolu Lisesinde tamamlayan Devrim Saltoğlu daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite eğitimini tamamlayan Devrim Saltoğlu, birçok Devlet Tiyatrosunda ve farklı özel tiyatrolarda yer almıştır. Salt Tiyatro'nun kurucusu olan Devrim Saltoğlu'nun kamera karşısına geçişi ise Üvey Baba isimli dizi ile olmuştur.

DEVRİM SALTOĞLU EVLİ Mİ?

Devrim Saltoğlu, 2007 senesinde Ceren Şekerci ile evlenmiş, 2018 senesinde ise çiftin evliliği son bulmuştur.

DEVRİM SALTOĞLU FİLMOGRAFİ

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2019 – Güvercin

2017 – Cennet’in Gözyaşları

2015 – Bedel