DHCP nedir, ne işe yarar? DHCP kapatılırsa ne olur?

İnternet sayesinde insanlar birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçebilmekte ve birçok işini internet üzerinden saniyeler içerisinde yapabilmektedir. Gerek bilgisayarların gerekse mobil cihazların internete bağlanabilmesi için çeşitli donanım ve yazılımlara gereksinimi vardır. Bu temel gereksinimlerden biri cihazlara tanımlanan IP adresleridir. Bu IP adreslerinin bilgisayarlara manuel işlem yapılmadan atanabilmesinde DHCP etkinleştirme işleminin büyük bir rolü mevcuttur.

DHCP nedir?

İnternet ağına birden fazla bilgisayar, tablet gibi cihazların doğru bir şekilde bağlanabilmesi için IP adresine ve sunucuya ihtiyaç duyulur. Bu noktada DHCP sunucusu nedir konusu karşımıza gelebilir.

Aynı internet bağlantısı üzerinden birden fazla cihazın bağlanabilmesi ve aralarında etkileşime geçmesi son derece önemli bir konudur. Bu etkileşim ve iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için ağ protokollerine gereksinim vardır. DHCP de önemli bir ağ protokolü olarak karşımıza çıkmaktadır. DHCP açılımı İngilizce Dynamic Host Configuration Protocol şeklindedir. Bu ağ protokolünün Türkçe karşılığı ise Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü’dür.

DHCP ne işe yarar?

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü olarak tabir edilen DHCP ağ protokolünün internet kullanıcıları için sağladığı birçok farklı yarar vardır. Bu noktada DHCP nasıl kullanılır konusu karşımıza çıkabilir. Bu ağ protokolünün en önemli özelliği internet kullanıcılarının cihazlarına manuel IP adresi ataması yerine bu işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Yalnızca IP adresleri için değil, aynı zamanda ağ geçidi gibi ihtiyaçların karşılanmasında da bu sistemden faydalanılmaktadır.

DHCP ağ protokolü çalıştığı anda internet ağına bağlı olan cihazları bulur ve bu bulduğu cihazların hepsine otomatik olarak IP adresi gönderir. Böylelikle manuel olarak atanan IP adreslerinin olası çakışma problemi ortadan kaldırılmış olur.

DHCP kapatılırsa ne olur?

DHCP sistemi birçok farklı işletim sisteminde yer alan, ağdaki cihazlara otomatik olarak IP adresi gönderen bir ağ yönetim protokolüdür. Bu sistem kapatıldığı zaman birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan biri ağda yer alan cihazlar arasındaki iletişim kesilmesidir. Bir diğer sorun ise cihazlara otomatik olarak IP adresinin tanımlanamamasıdır. Linux Server, Windows, firewall cihazları gibi birçok cihaz ve işletim sisteminde bu ağ protokolü kullanılabilmektedir. Cihazlarda DHCP ayarları kısmına ulaşmak için izlenmesi gereken adımlar ise genel olarak şöyledir: