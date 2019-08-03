Mynet Trend

Diagne ortalığı karıştıracak! 'Çok eşliyim'

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 03.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 27 yaşındaki santrfor, çok eşli bir insan olduğunu ve ileride başka kadınlarla da evlenebileceğini söyledi.

Diagne ortalığı karıştıracak! 'Çok eşliyim'

Ocak ayında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Fransız L'Observateur dergisine röportaj veren Senegalli futbolcu, eski eşini aldatmadığını, çok eşli olduğunu söyledi.

''Eski eşimi aldattığımı düşünmüyorum. Ben çok eşli bir insanım. Soumboulou ile aramızda neler yaşandığını biliyoruz. Şu anki eşimle, Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce tanıştım. Soumboulo harika bir insan. Her şeyden önce oğlumun annesi.''

"EŞİM ÇOK EŞLİ OLDUĞUMU BİLİYOR"

''Şu anki eşim Teresa Niutta çok eşli olduğumu ve Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Düğünümüz İslami geleneklerle gerçekleşti. Ayrıca Soumboulou'dan ya da herhangi birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını istemem''

Yaz transfer döneminde adı birçok Ortadoğu ekibiyle anılan Diagne, geçen sezon gol kralı olduğu Süper Lig'de 30 gol kaydetmiş ve lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olma unvanını kazanmıştı.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
G.Saray taraftarını heyecanlandırdıG.Saray taraftarını heyecanlandırdı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşımFenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Mbaye Diagne

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyada eşi benzeri olmayan mumyalar Türkiye'de!

Dünyada eşi benzeri olmayan mumyalar Türkiye'de!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao, sosyal medyadan Muslera'yı takibe aldı

G.Saray taraftarını heyecanlandırdı

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Oleg Petrov: Falcao ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak

Falcao için transfer açıklaması

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş istifa etti

Başkan istifasına resmen açıkladı

Yeni Malatyaspor kalecisi Fabien Farnolle'e ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'e ırkçı saldırı!

Souleymane Youla: Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz

Beşiktaş'ın eski yıldızından olay Galatasaray sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.