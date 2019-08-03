Diagne ortalığı karıştıracak! 'Çok eşliyim'

Ocak ayında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Fransız L'Observateur dergisine röportaj veren Senegalli futbolcu, eski eşini aldatmadığını, çok eşli olduğunu söyledi.

''Eski eşimi aldattığımı düşünmüyorum. Ben çok eşli bir insanım. Soumboulou ile aramızda neler yaşandığını biliyoruz. Şu anki eşimle, Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce tanıştım. Soumboulo harika bir insan. Her şeyden önce oğlumun annesi.''

"EŞİM ÇOK EŞLİ OLDUĞUMU BİLİYOR"

''Şu anki eşim Teresa Niutta çok eşli olduğumu ve Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Düğünümüz İslami geleneklerle gerçekleşti. Ayrıca Soumboulou'dan ya da herhangi birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını istemem''

Yaz transfer döneminde adı birçok Ortadoğu ekibiyle anılan Diagne, geçen sezon gol kralı olduğu Süper Lig'de 30 gol kaydetmiş ve lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olma unvanını kazanmıştı.

