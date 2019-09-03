Mynet Trend

Diane Kruger son filmi için Mossad eğitiminden geçmiş

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Alman aktrist Diane Kruger, başrolünü Martin Freeman'la paylaştığı casusluk gerilimi The Operative filmiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Diane Kruger son filmi için Mossad eğitiminden geçmiş

Oyuncu Diane Kruger, bir Mossad ajanını canlandırdığı son filmi The Operative’in çekimleri için İsrail’de Mossad eğitiminden geçtiğini ve bu eğitim kapsamında sahte kimlikle Tel Aviv Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Çekimleri Haziran ayında İsrail ve Bulgaristan’da başlayan The Operative filminde yer alan ünlü oyuncu Diane Kruger, filmin çekimleri için İsrail’e sahte kimlikle giriş yaptığını’ açıkladı.
Yuval Adler’in yönetmenliğindeki filmde bir Mossad ajanını canlandıran Kruger, sıkı bir Mossad eğitiminden geçirildiğini söyledi.

Kruger, “İsrail’e çekimlerden önce geldim ve çok sayıda Mossad eğitimi gerçekleştirdik. Mossad görevlileri bana sahte kimlik verdiler ve bununla Tel Aviv Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmamı istediler” ifadelerini kullandı.

İran’ın başkenti Tahran’da Mossad için çalışan genç bir kadının anlatıldığı film, ünlü yönetmen Adler’in istihbarat servislerini konu edinen ikinci filmi.

İlk olarak Truva filmindeki ‘Helen’ karakteriyle tanınan Almanya doğumlu oyuncu ayrıca, eğitimleri esnasında karakterine esin kaynağı olan ve hala kimliği gizli tutulan Mossad üyesi kadınla ilgili de çok şey öğrendiğini söyledi.

Eğitimi kapsamında sahte kimlikle ülkeye giriş yapan Kruger, bu girişle ilgili diğer ayrıntıları ise paylaşmadı.

'ONLARDAKİ YETENEK AKTÖRLERDE YOK'

Mossad yetkilileriyle yaşadığı tecrübeleri de aktaran ünlü isim, şunları söyledi:

O ajanlardan biriyle konuşulduğunda tamamen farklı bir paranoya ortamı oluşuyor. Her yıl yapılan 5 bin başvuru arasından yalnızca bir tanesini alıyorlar. Ajanların farkındalıkları ve kararlılıkları dikkat çekici düzeyde. Tanıştığım Mossad yetkililerinin insanları haberleri bile olmadan oldukça başarılı bir şekilde manipule etme yetenekleri vardı. Bu olağanüstü. Bu yetenek aktörlerde yok. Birkaç ay boyunca başkası gibi davranabilirsiniz, ancak bunu yaşamak tamamen başka bir seviye.

Kruger ayrıca, Quentin Tarantino’nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı ‘Soysuzlar Çetesi’ (Inglorious Basterds) filminde de ajan rolünü oynamıştı. (medyanin50tonu)


PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Hollywood'a gidemeyen Antalyalı yönetmenin ödülü kargoyla gelecekHollywood'a gidemeyen Antalyalı yönetmenin ödülü kargoyla gelecek
Vodafone Park’ta görkemli galaVodafone Park’ta görkemli gala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diane Kruger Mossad The Operative Martin Freeman

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollywood'a gidemeyen yönetmenin ödülü kargoyla gelecek

Hollywood'a gidemeyen Antalyalı yönetmenin ödülü kargoyla gelecek

"Kolej Havası" belgeselinin galası yapıldı

Vodafone Park’ta görkemli gala

7. Kayseri Film Festivali başvuruları başladı

7. Kayseri Film Festivali başvuruları başladı

Sanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık ol

Sanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık ol

Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

Modern Family’den nostalji dolu final sezonu fragmanı

Modern Family’den nostalji dolu final sezonu fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.