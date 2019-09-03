Diane Kruger son filmi için Mossad eğitiminden geçmiş

Oyuncu Diane Kruger, bir Mossad ajanını canlandırdığı son filmi The Operative’in çekimleri için İsrail’de Mossad eğitiminden geçtiğini ve bu eğitim kapsamında sahte kimlikle Tel Aviv Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Çekimleri Haziran ayında İsrail ve Bulgaristan’da başlayan The Operative filminde yer alan ünlü oyuncu Diane Kruger, filmin çekimleri için İsrail’e sahte kimlikle giriş yaptığını’ açıkladı.

Yuval Adler’in yönetmenliğindeki filmde bir Mossad ajanını canlandıran Kruger, sıkı bir Mossad eğitiminden geçirildiğini söyledi.

Kruger, “İsrail’e çekimlerden önce geldim ve çok sayıda Mossad eğitimi gerçekleştirdik. Mossad görevlileri bana sahte kimlik verdiler ve bununla Tel Aviv Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmamı istediler” ifadelerini kullandı.

İran’ın başkenti Tahran’da Mossad için çalışan genç bir kadının anlatıldığı film, ünlü yönetmen Adler’in istihbarat servislerini konu edinen ikinci filmi.

İlk olarak Truva filmindeki ‘Helen’ karakteriyle tanınan Almanya doğumlu oyuncu ayrıca, eğitimleri esnasında karakterine esin kaynağı olan ve hala kimliği gizli tutulan Mossad üyesi kadınla ilgili de çok şey öğrendiğini söyledi.