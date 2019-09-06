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Dice Star Wars Battlefront serisinin geleceği hakkında ilk açıklamayı yaptı

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TEKNOLOJİ  | 06.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Dice ve EA işbirliğiyle geliştirilen ilk Star Wars Battlefront oyunu 2015 yılında raflardaki yerini almıştı. Oyunun hayli ilgi görmesinden ötürü EA 2017 yılında ikinci oyunu çıkarma kararı aldı.

Dice Star Wars Battlefront serisinin geleceği hakkında ilk açıklamayı yaptı

Oyun severlerdeki genel beklenti yeni Battlefront oyununun 2 yılda bir yayınlanmasıydı. Fakat bu durum 2019’da yani bu yıl bozulacak gibi görünüyor.

Dice’ın yetkili isimlerinden biri olan Dennis Brannvall konu hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Brannvall haliz hazırda Star Wars Battlefront 3 ile ilgili bir planlarının olmadığını açıkladı.

Dice’ın önemli ismi, oyun severlerin Star Wars Battlefront’u eskisi gibi coşkuyla oynamadıklarını ifade etti. Mevcut şartlarda yeni bir Battlefront oyununa gerek olmadığı ifade edildi.

Sonuç olarak Star Wars Battlefront 3’ü yakın bir zamanda beklemek hayal kırıklığına neden olacaktır. Görünen o ki Dice’ın kısa vadede Star Wars evreni ile ilgili pek bir planı yok. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
star wars battlefront DICE

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