Dice Star Wars Battlefront serisinin geleceği hakkında ilk açıklamayı yaptı

Oyun severlerdeki genel beklenti yeni Battlefront oyununun 2 yılda bir yayınlanmasıydı. Fakat bu durum 2019’da yani bu yıl bozulacak gibi görünüyor.

Dice’ın yetkili isimlerinden biri olan Dennis Brannvall konu hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Brannvall haliz hazırda Star Wars Battlefront 3 ile ilgili bir planlarının olmadığını açıkladı.

Dice’ın önemli ismi, oyun severlerin Star Wars Battlefront’u eskisi gibi coşkuyla oynamadıklarını ifade etti. Mevcut şartlarda yeni bir Battlefront oyununa gerek olmadığı ifade edildi.

Sonuç olarak Star Wars Battlefront 3’ü yakın bir zamanda beklemek hayal kırıklığına neden olacaktır. Görünen o ki Dice’ın kısa vadede Star Wars evreni ile ilgili pek bir planı yok. Yine de bekleyip göreceğiz.

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