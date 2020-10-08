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Didem Arslan Yılmaz'ın programında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı

08.10.2020 20:45 | Son Güncelleme:
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Didem Arslan Yılmaz'ın programında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 3 Ocak'ta kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı (52) bıçaklayarak öldüren ve 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Süleyman Gürbüz (48), Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayeti itiraf etmesinin ardından tekrar gözaltına alındı. Gediz'e getirilip, adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.

Olay, 3 Ocak'ta Umurbey Mahallesi, 709 Sokak'taki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Süleyman Yıldırım ile damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Süleyman Gürbüz bıçakla kayınpederi Yıldırım'ı bacağından yaraladı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Yıldırım, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman Yıldırım'ın cenazesi Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyünde toprağa verildi.
Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (6)
Polis, Süleyman Gürbüz'ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Gürbüz, geçen günlerde katıldığı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında önce hakkındaki suçlamaları inkar etti.

Sonrasında ise Didem Arslan'ın ısrarlı soruları karşısında kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı boğuşma sırasında öldürdüğünü, asıl hedefinin kayınvalidesi C.Y. olduğunu itiraf etti.

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Bunun üzerine Gürbüz, dün İstanbul'da tekrar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (4)

Gediz'e getirilen Gürbüz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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