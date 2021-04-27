Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin adı...

Çakallarla Dans serisindeki rolüyle hafızalara kazınan son aylarda Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle beğenileri toplayan Didem Balçın anne oldu. 38 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz mayıs ayında Avukat Can Aydın’la nikah masasına oturmuştu. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, dün anne oldu.

BEBEKLERİNE ALİCAN ADINI VERDİLER

Didem Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım yapmadı.

Balçın, 10 gün önce sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmış ve "Geri sayım" notunu düşmüştü.

