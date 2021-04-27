MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin adı...

Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin adı...

27.04.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatunu Didem Balçın, dün ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncu ve eşi bebeklerine Alican adını verdi.

Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin adı...

Çakallarla Dans serisindeki rolüyle hafızalara kazınan son aylarda Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle beğenileri toplayan Didem Balçın anne oldu. 38 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz mayıs ayında Avukat Can Aydın’la nikah masasına oturmuştu. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, dün anne oldu.

oyuncu-didem-balcin-anne-oldu-iste-bebegine-14091864_211_m

BEBEKLERİNE ALİCAN ADINI VERDİLER

Didem Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım yapmadı.

oyuncu-didem-balcin-anne-oldu-iste-bebegine-14091864_9332_m

Balçın, 10 gün önce sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmış ve "Geri sayım" notunu düşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Kapanma kararına böyle tepki verdiKapanma kararına böyle tepki verdi
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Didem Balçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.