Didem Balçın: Anne olmayı çok istiyorum

Oyuncu Didem Balçın, önceki gün ablası Özlem Kunduracı ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan Balçın, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Didem Balçın, "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Eşim avukat olduğu için çok kısa bir sürede olsa tatil yapma fırsatımız oldu" dedi.

Evliliklerinin üzerinden 5 ay geçtiğini de söyleyen oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Anne olmayı çok istiyorum. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" şeklinde yanıt verdi.



