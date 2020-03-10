Didem Balçın ile Can Aydın'ın düğün tarihi belli oldu

“Kuruluş Osman” dizisinin Selcan Hatun’u Didem Balçın ve 6 aydır ilişki yaşadığı avukat Can Aydın evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, önceki akşam Balçın’ın ailesinin evinde gerçekleşen merasimle nişanlandı. Tören için evin süslemesini Esra Erol’un kardeşi Bihter Erol yaptı.

Bu özel gününde Didem Balçın’ı yakın arkadaşları Rojda Demirer, İdil Fırat, Mert Fırat, Miray&Emre Çapa, Alper Baytekin, Çağatay Öztürk ve Ayfer Dönmez de yalnız bırakmadı.

Didem Balçın ve Can Aydın, bu yaz nikâh masasına oturacak.

