Didem Balçın paylaştı: İki seni seviyorum...

'Kuruluş Osman' dizisinde de rol alan Didem Balçın koronavirüs sonrası kendini eve kapadı. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Balçın son olarak bir gününün nasıl geçtiğini yazdı.

Didem Balçın paylaşımında şunları söyledi:

"Günde 2 defa 2 tatlı kaşığı huzur

Aç karnına 1 kaşık mutluluk, 1 tutam neşe, 1 tutam kahkaha karıştırılıp 1 bardak sevgiyle içilecek.

Her gün 1 kitap

1 film

Gün boyunca saat başı 10 dakika hareket

30 dak cardio

Sevdiklerinle houseparty konuşma

Esprili grup mesajlaşması

2 seni seviyorum 3 iyi ki varsın

Gece yatmadan 3 bardak şükür

Sonra 7 saat uyku... #evdekal konseptli çalışmam."

Didem Balçın'ın bu paylaşımlarına beğeni yağdı.

