Didem Balçın paylaştı: İki seni seviyorum...

'Kuruluş Osman' dizisinde de rol alan Didem Balçın koronavirüs sonrası kendini eve kapadı. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Balçın son olarak bir gününün nasıl geçtiğini yazdı.
Didem Balçın paylaşımında şunları söyledi:
"Günde 2 defa 2 tatlı kaşığı huzur
Aç karnına 1 kaşık mutluluk, 1 tutam neşe, 1 tutam kahkaha karıştırılıp 1 bardak sevgiyle içilecek.
Her gün 1 kitap
1 film
Gün boyunca saat başı 10 dakika hareket
30 dak cardio
Sevdiklerinle houseparty konuşma
Esprili grup mesajlaşması
2 seni seviyorum 3 iyi ki varsın
Gece yatmadan 3 bardak şükür
Sonra 7 saat uyku... #evdekal konseptli çalışmam."
Didem Balçın'ın bu paylaşımlarına beğeni yağdı.
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