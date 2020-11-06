MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan'a çirkin ima! Yanıtsız bırakmadı

Didem Soydan'a çirkin ima! Yanıtsız bırakmadı

06.11.2020 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Didem Soydan'a çirkin ima! Yanıtsız bırakmadı

Model Didem Soydan sosyal medyada kendisine gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla gündem oluyor. Soydan son yaptığı yorumla herkesin beğenisini topladı.

Son günlerde Burak Deniz ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen Didem Soydan sosyal medyada aktif ünlüler arasında. Soydan kendisine gelen çirkin ve küfürlü yorumları affetmiyor.

Güzel model son olarak kendisine dans ettiği anların capsini gönderip çirkin bir imada bulunan sosyal medya kullanıcısını pas geçmedi. Didem Soydan "Aklı sıra duyar kasmış. Bu konular seni aşar Didemcim. Herkes bilgi sahibi olduğu konularda yorum yapsın. Mesela iyi bir kaşarlı tost yemek için hangi tost makinesini almak lazım?" yazan takipçisine yanıtıyla beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Soydan bu paylaşıma yanıt olarak "Esse marka mak. kullanıyorum beş sene oldu ne mutfaktaki yeri değişti ne arızalandı" dedi. Soydan'ın bu yorumu takipçilerinden tam not alırken çirkin imada bulunan kişiye ise tepki yağdı.

Didem Soydan ünlülere gelen kötü yorumlara dair tavsiyede bulundu! 'Tonla manyak, sapık ve hasta...'Didem Soydan ünlülere gelen kötü yorumlara dair tavsiyede bulundu! 'Tonla manyak, sapık ve hasta...'

Soydan daha sonra bir takipçisine ise "Mahkemede çok güzel ağlıyor bunlar" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Efsane müzisyen Timur Selçuk yaşamını yitirdiEfsane müzisyen Timur Selçuk yaşamını yitirdi
İhanet iddiasıyla gündeme geldi! Kaç yaşında?İhanet iddiasıyla gündeme geldi! Kaç yaşında?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi

TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi

ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı

ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı

CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Öpüşmenin dozunu kaçırınca.... Mekandan atıldı

Öpüşmenin dozunu kaçırınca.... Mekandan atıldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Diğer Haberler

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

MasterChef Tanya’dan veda mesajı! ‘Şansım yaver gitmedi...’

‘Şansım yaver gitmedi...’

Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi

Efsane müzisyen Timur Selçuk yaşamını yitirdi

RTÜK'ten Sadakatsiz ve MasterChef Türkiye'ye ceza! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Rihanna: Bütün oyları sayın biz bekleriz!

'Bütün oyları sayın biz bekleriz!'

Mari Cielo Pajares ünlü futbolcunun cinsel organıyla dalga geçti

İlişkiye girdiği futbolcunun cinsel organıyla dalga geçti! 'Mikroskop...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.