Didem Soydan'a çirkin ima! Yanıtsız bırakmadı

Son günlerde Burak Deniz ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen Didem Soydan sosyal medyada aktif ünlüler arasında. Soydan kendisine gelen çirkin ve küfürlü yorumları affetmiyor.

Güzel model son olarak kendisine dans ettiği anların capsini gönderip çirkin bir imada bulunan sosyal medya kullanıcısını pas geçmedi. Didem Soydan "Aklı sıra duyar kasmış. Bu konular seni aşar Didemcim. Herkes bilgi sahibi olduğu konularda yorum yapsın. Mesela iyi bir kaşarlı tost yemek için hangi tost makinesini almak lazım?" yazan takipçisine yanıtıyla beğeni topladı.

Soydan bu paylaşıma yanıt olarak "Esse marka mak. kullanıyorum beş sene oldu ne mutfaktaki yeri değişti ne arızalandı" dedi. Soydan'ın bu yorumu takipçilerinden tam not alırken çirkin imada bulunan kişiye ise tepki yağdı.

Soydan daha sonra bir takipçisine ise "Mahkemede çok güzel ağlıyor bunlar" yorumunda bulundu.

