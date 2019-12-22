MAGAZİN

Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

Ünlü model Didem Soydan, Kerimcan Durmaz'ın Youtube kanalına konuk olarak katıldı.

Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

Kerimcan Durmaz, Türkiye'ye dönüşünün ardından ünlü model Didem Soydan'ı Youtube kanalında ağırladı.

didem-soydan-145439EH

Didem Soydan, derin dekoltesi yüzünden program boyunca sıkıntı çekti. Pişmanlığını "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet dekolte giyerim ama bu çekmiş herhalde. Yemin ediyorum bu kıyafet bu kadar değildi” diyerek açıkladı.

didem-soydan-145439YX

Kerimcan Durmaz'ın kaç bedensin sorusuna yanlış anlayarak "85B" diyen Soydan, sonrasında düzelterek "85-60-92" dedi.

76yhg

Soydan, cesur kıyafet seçimleriyle ilgili "Ne verirsen ver, ne giydirirsen giydir, en açığında bile göğsümün ucunu göremezsiniz. Birebir poz verdiğim dışında asla bulamazlar. En açığında bile bir tane bulamazlar" dedi.

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
Ayrılık Defne Samyeli'yi zayıflattı! Ayrılık Defne Samyeli'yi zayıflattı!
Merve Özbey düğünü erteledi! Merve Özbey düğünü erteledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan kerimcan durmaz

En Çok Okunan Haberler

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askerdeki sevgiliden Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Askerdeki sevgiliden Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Ayrılık Defne Samyeli'yi zayıflattı!

Ayrılık Defne Samyeli'yi zayıflattı!

Merve Özbey düğünü erteledi!

Merve Özbey düğünü erteledi!

Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı

Ceylan'ın yeğenini gözyaşları içinde uğurladı

Burak Özçivit sadece Fahriye Evcen'in yemeklerini yiyor!

Burak Özçivit sadece Fahriye Evcen'in yemeklerini yiyor!

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.