Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

Kerimcan Durmaz, Türkiye'ye dönüşünün ardından ünlü model Didem Soydan'ı Youtube kanalında ağırladı.

Didem Soydan, derin dekoltesi yüzünden program boyunca sıkıntı çekti. Pişmanlığını "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet dekolte giyerim ama bu çekmiş herhalde. Yemin ediyorum bu kıyafet bu kadar değildi” diyerek açıkladı.

Kerimcan Durmaz'ın kaç bedensin sorusuna yanlış anlayarak "85B" diyen Soydan, sonrasında düzelterek "85-60-92" dedi.

Soydan, cesur kıyafet seçimleriyle ilgili "Ne verirsen ver, ne giydirirsen giydir, en açığında bile göğsümün ucunu göremezsiniz. Birebir poz verdiğim dışında asla bulamazlar. En açığında bile bir tane bulamazlar" dedi.

