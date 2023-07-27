MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan belden aşağısı paylaştı! "Baban gördüğünde utanmıyor mu?" yorumuna olay yanıt

Didem Soydan belden aşağısı paylaştı! "Baban gördüğünde utanmıyor mu?" yorumuna olay yanıt

27.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken Didem Soydan, takipçilerine verdiği yanıtlarla olay olmaya devam ediyor. Soydan son olarak güneşlendiği sırada çekilen bir pozunu paylaştı. Belden aşağısını paylaşan Soydan yine adından söz ettirdi.

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel manken Didem Soydan klasik tatil pozlarını dışına çıktı.

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Soğuk içeceğini bacak arasına koyup poz veren Soydan takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.

'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Son hali dikkat çekti 'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Son hali dikkat çekti

Hem tatil yapan hem de marka tanıtımı yapan güzel model, belden aşağısını paylaşarak takipçilerini ikiye böldü.

fd

Soydan'a gelen mesajlardan birinde "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yazıyordu.

sdfsd
Manken "Sülalem rahat" cevabını vererek yine adından söz ettirdi.

İlginizi Çekebilir

Hafif, rahat, dayanıklı... Crocs terlikteki indirimi kaçırmayın

Hafif, rahat, dayanıklı... Crocs terlikteki indirimi kaçırmayın

 Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

 Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kalitesine hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde indirim

Kalitesine hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde indirim

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

 Yaz enerjisini adımlarınızla birleştirin! Puma ayakkabıda 570 TL indirim

Yaz enerjisini adımlarınızla birleştirin! Puma ayakkabıda 570 TL indirim

Uygulamadan yapacağınız 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 120 TL indirim

Uygulamadan yapacağınız 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 120 TL indirim

 Barbie makyaj trendini yakalamak isteyenler buraya!

Barbie makyaj trendini yakalamak isteyenler buraya!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Ay'a gittim” demişti! Popüler müziği bırakıp bakın ne yapacakmış “Ay'a gittim” demişti! Popüler müziği bırakıp bakın ne yapacakmış
Çekim için yere uzandı, fare kafasına doğru gelince...Çekim için yere uzandı, fare kafasına doğru gelince...
Konserde bomba anlar! Gözyaşlarını tutamadıKonserde bomba anlar! Gözyaşlarını tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Manken

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.