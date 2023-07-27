'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Kate Upton'ın son hali dikkat çekti

Son olarak Ashley Graham'ın seçildiği en seksi kadınlar listesinde bir dönem Kate Upton da vardı. ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, 2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olmuştu.

“Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” diyen Upton, bir süre önce ABD'li beyzbol oyuncusu Justin Verlander evlendi.

2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine giren ve bu evlilikten bir çocuğu olan güzel model son dönemlerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Sunuculuk yapan güzel isim sosyal medyada pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.



Güzel modele "Biraz yaşlanıyorsun Kate" yorumları geldi.