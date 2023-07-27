MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Kate Upton'ın son hali dikkat çekti

'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Kate Upton'ın son hali dikkat çekti

27.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen Kate Upton artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Justin Verlander ile evlenen ve sunuculuk yapan güzel isim son halini paylaştı.

Son olarak Ashley Graham'ın seçildiği en seksi kadınlar listesinde bir dönem Kate Upton da vardı. ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, 2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olmuştu.

“Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” diyen Upton, bir süre önce ABD'li beyzbol oyuncusu Justin Verlander evlendi.

4D23C44B00000578-0-image-a-13_1528737107278

2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine giren ve bu evlilikten bir çocuğu olan güzel model son dönemlerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

1

Sunuculuk yapan güzel isim sosyal medyada pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

sds
Güzel modele "Biraz yaşlanıyorsun Kate" yorumları geldi.

22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle samimi poz 22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle samimi poz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali dikkat çektiYurt dışında yaşayan Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti
İki başrol oyuncusu yeniden bir arada! Çok ünlü dizide...İki başrol oyuncusu yeniden bir arada! Çok ünlü dizide...
Cenaze töreni bilgileri belli oldu! Cenaze töreni bilgileri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kate Upton kate

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.