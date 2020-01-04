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  4. Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, bir takipçisinin 'Doymadın artık' yorumu sonrası çılgına dönerek 'Doyamayan sizsiniz, ne zaman duysanız çılgınlar gibi atlıyorsunuz' dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, son günlerde yaptığı cinsel organ paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hem Instagram hem de Twitter hesabından cinsel organla ilgili açıklamalar yapan Soydan, son olarak "Doyamadın artık" diyen bir kişiye cevap verdi.

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"DOYAMAYAN SİZSİNİZ"

Twitter hesabından "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin" paylaşımını yapan Didem Soydan'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'ın paylaşımına "Bir doyamadın. Toprak doyursun" dedi. Gelen mesajı gören Soydan ise "Doyamayan sizsiniz. Ne zaman penis dense çılgınlar gibi atlıyorsunuz üstüne ama seviyorsun sen ben anlıyorum seni ve yargılamıyorum asla" cevabını verdi.

Didem Soydan'dan 'penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'Didem Soydan'dan 'penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

"FETİŞİNİZ Mİ VAR?"

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları işa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti.

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Didem Soydan penis cinsel organ twitter

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