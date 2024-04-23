Çelik'in açıklamalarına Çek'ten çok sert tepki: FETÖ'nün ahlaksız figüranı, Cumhuriyet düşmanı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışma yarattı. Çelik'e tepkiler de gecikmedi.

ÇELİK NE DEDİ?

Açıklamalarında "Saray'da kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir Komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam parmak sallıyor, racon kesiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor?" ifadelerini kullanan Çelik'e, gazeteci Mehmet Çek'ten, "Cumhuriyet düşmanı" karşılığı geldi.

"KULLANIŞLI APARAT"

Sosyal medyadan Çelik'e tepki gösteren Mehmet Çek, "Devlet FETÖ den devralınmadan evvelin bütün ahlaksız figüranları, bütün yeminli Cumhuriyet düşmanları hedeflerine Cumhur İttifakıyla birlikte Uçum u koymuş. Aslında bu taraftan düzenli olarak Uçum u, Soylu yu, Cumhur İttifakını hedef alanlar belki bir durup `Ulan ne olduda biz şimdi bunlarla aynı taraftayız? Nasıl olduda FETÖ üzerimizde bir fikri hegemonya kurup bizi yönlendirebildi?" diye kendilerine sorabilirler." ifadelerine yer verdi. Ardından bir paylaşım daha yapan Çek, "Farkında mısınız @hc_huseyincelik gibi kullanışlı aparatları siyaset çöplüğünden çıkarıp tekrar tekrar piyasaya sürmeye başladılar." dedi.







