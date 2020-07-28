Didem Soydan gece 2'de paylaştı! 'Bunun adı köylülüktür!'

Sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair sert paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, bu defa farklı bir yönünü ortaya seren bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden boş bir çay bardağı görseli üzerine çaydanlık emojisi ekleyen Soydan, bu görüntünün altına da “Gece 02:00’de saatler önceden kalmış çayı ısıtıp tekrar içmek… Bunun adı tiryakilik ve içinizden geçen tabiri ile köylülüktür” notunu düştü.

