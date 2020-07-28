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  4. Didem Soydan gece 2'de paylaştı! 'Bunun adı köylülüktür!'

Didem Soydan gece 2'de paylaştı! 'Bunun adı köylülüktür!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla hem ne kadar büyük bir çay tiryakisi olduğunu gösterdi hem de kendisiyle dalga geçti.

Didem Soydan gece 2'de paylaştı! 'Bunun adı köylülüktür!'

Sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair sert paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, bu defa farklı bir yönünü ortaya seren bir paylaşımda bulundu.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden boş bir çay bardağı görseli üzerine çaydanlık emojisi ekleyen Soydan, bu görüntünün altına da “Gece 02:00’de saatler önceden kalmış çayı ısıtıp tekrar içmek… Bunun adı tiryakilik ve içinizden geçen tabiri ile köylülüktür” notunu düştü.

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köylüye kurban ol, menşei belli olmayan zavallı yaratık
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