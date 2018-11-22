Didem Soydan'ı çileden çıkaran yorum!

Sosyal medyada yaptığı her hareketle olay olan model Didem Soydan bir takipçisinin sert yorumuna karşı da sessiz kalmadı! Soydan bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti.

Çarşafla yarı çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi. Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Ancak bir takipçisinin kendisine “Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı” yorumunu yapması üzerine Soydan çileden çıktı.

“BEN OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM”

Didem Soydan takipçisine şu yanıtı verdi: Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur. Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz.

Size düşmanım ben. Yani cahile okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz.

