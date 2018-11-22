MAGAZİN

Didem Soydan'ı çileden çıkaran yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

Manken Didem Soydan, moda çekimi için objektife cesur pozlar verdi. Bir takipçisinin kendisine "Türkiye düşmanı" demesi üzerine ateş püskürdü

Didem Soydan'ı çileden çıkaran yorum!

Sosyal medyada yaptığı her hareketle olay olan model Didem Soydan bir takipçisinin sert yorumuna karşı da sessiz kalmadı! Soydan bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti.

Çarşafla yarı çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi. Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Ancak bir takipçisinin kendisine “Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı” yorumunu yapması üzerine Soydan çileden çıktı.

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“BEN OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM”

Didem Soydan takipçisine şu yanıtı verdi: Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur. Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz.

Size düşmanım ben. Yani cahile okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Demekki adamın bir bildiği var ...
Keşke köy enstitüsü öğretmen kızı olarak ve Atatürk sevdalısı olarak ünlenseydin. Oranı buranı açarak gündemde kalmaya çalışırken Atatürk'ü alet etmesen iyiydi.
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