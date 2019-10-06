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Didem Soydan'ın yatak paylaşımına beğeni yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, içinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında bakımını üstlendiği ve o zamandan beri yanından ayırmadığı köpeği Köpük'le keyifli bir video paylaştı.

Didem Soydan'ın yatak paylaşımına beğeni yağdı

Didem Soydan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir isim... Son zamanlarda cesur pozlarıyla da sık sık eleştirilen Soydan bu sefer bambaşka bir yatak pozu paylaştı.

Soydan, şimdilerde meslek hayatını anlatan bir proje ile gündemde… Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu hesabı üzerinden zaman zaman gündeme dair yaptığı göndermelerle öne çıkan Didem Soydan, bu defa da bakımını üstlendiği köpeği Köpük ile çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

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didemsoydan (@didemsoydan)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yanından hiç ayırmadığı Köpük ile yatakta keyif yaparken görülen Didem Soydan’ın videosu 50 bini aşkın beğeni alırken genç kadın böylelikle bir kez daha köpeğine olan sevgisini gösterdi.

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Didem Soydan

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