Didem Soydan kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti!

Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ayrılan ünlü manken Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Cesur paylaşımlarıyla isminden sıkça söz ettiren güzel manken, geçtiğimiz günlerde Burak Deniz ile ilişkisini noktalamıştı. Paylaşımları kadar zaman zaman yaptığı çıkışlarla da gündeme gelen Soydan bir klip çekimi için kameraların karşısına geçti.



Klipte derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen güzel model, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Soydan, kasığına kadar olan yırtmacıyla sosyal medyayı salladı.





