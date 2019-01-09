Didem Soydan saldırıya mı uğradı? Soydan'dan sert tepki

Didem Soydan ile arkadaşı Umut Eker'in Bakırköy sahilindeki bir benzincide saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

İddialara göre VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşanmıştı. Bugün gündeme düşen bu habere Didem Soydan çok sinirlendi. Soydan kavga iddialarına Instagram'da bir fotoğrafın altında yaptığı yorumla sert çıktı.

Başarılı model ağzını bozdu ve bu haberleri yalanladı. Soydan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Valla ben geziyorum diyeceğim nispet gibi ama darp ne ya" yazdı ve fotoğrafını paylaştı.

Soydan daha sonra ise 'saldırıya uğradılar' haberinin altına "uğramadılar; söz g..ünüzden uyduruyorsunuz" yazdı.



