Didem Soydan Lider Şahin için cesur pozlarından vazgeçti!

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan manken Didem Soydan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarından vazgeçti ve elbiseyle hesabından paylaşım yaptı.

SELAMİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Bodrum'dan 2.Sayfa programına röportaj veren Selami Şahin şunları söyledi: "Çocuklarım Çeşme'de bir mekan işletiyorlar...Çok ağır sanatçılar ağırlıyorlar, bende çıkıyorum orada sahneye şakasına para da istiyorum. Bizim kazandığımız ailemizindir, aramızda paranın lafı olmaz. Çocuklarımın aşk hayatına da karışmam, onlar artık kaç yaşına geldi... Nereye kadar müdahale edebiliriz?" şeklinde konuştu.



