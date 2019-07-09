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Didem Soydan Lider Şahin için cesur pozlarından vazgeçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Lider Şahin ve Didem Soydan'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Didem Soydan Lider Şahin için cesur pozlarından vazgeçti!

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan manken Didem Soydan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarından vazgeçti ve elbiseyle hesabından paylaşım yaptı.

didem soydan

SELAMİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Bodrum'dan 2.Sayfa programına röportaj veren Selami Şahin şunları söyledi: "Çocuklarım Çeşme'de bir mekan işletiyorlar...Çok ağır sanatçılar ağırlıyorlar, bende çıkıyorum orada sahneye şakasına para da istiyorum. Bizim kazandığımız ailemizindir, aramızda paranın lafı olmaz. Çocuklarımın aşk hayatına da karışmam, onlar artık kaç yaşına geldi... Nereye kadar müdahale edebiliriz?" şeklinde konuştu.


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Didem Soydan Lider Şahin

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