MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan sütyensiz ayna pozuyla nefes kesti! Sosyal medya sallandı...

Didem Soydan sütyensiz ayna pozuyla nefes kesti! Sosyal medya sallandı...

11.07.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta güzel fiziğini takipçileriyle paylaşan güzel manken, son olarak sütyensiz ayna pozuyla dikkat çekti. Didem Soydan'ın bu cesur pozu adeta olay yarattı.

Didem Soydan sütyensiz ayna pozuyla nefes kesti! Sosyal medya sallandı...

Özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Didem Soydan, cesur pozlarıyla büyülemeye devam ediyor. Takipçilerini güzelliği ve düzgün fiziğiyle mest eden Soydan, son olarak sütyensiz ayna pozuyla adından söz ettirdi. Soydan'ın bu paylaşımı adeta nefes kesti.

SÜTYENSİZ AYNA POZU NEFES KESTİ

766 bin takipçili Instagram hesabından her fırsatta cesur pozlarını paylaşan Didem Soydan, son olarak sütyensiz pozuyla büyüledi.

didem soydan

Sütyensiz ayna pozu veren Soydan, güzelliği ve fit vücuduyla takipçilerinin dikkatini çekti.

KALÇASINA KADAR İNEN DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, derin sırt dekolteli pozuyla olay yarattı.

292436850_1837980893260626_8434961085621802796_n

Kalçalarına kadar inen sırt dekoltesiyle pozlarını paylaşan Soydan'a beğeni ve yorum yağdı.

292280844_5236988253064269_5572316703295073637_n

Didem Soydan'ın dekolteli pozları sonrasında takipçileri, "Senin kadar güzelini görmedim" tarzında yorumlarda bulundu.

292935205_178876597872142_1584915730969832114_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrem Derici babası Hulusi Derici ile birlikte şarkı söyledi İrem Derici babası Hulusi Derici ile birlikte şarkı söyledi
"Beyimin elini öptüm!" Bayram harçlığı olay oldu"Beyimin elini öptüm!" Bayram harçlığı olay oldu
Otel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylarOtel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylar
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan dekolte sütyensiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Galatasaray için rest çekti! "Ben anlaştım, bırakın!"

Galatasaray için rest çekti! "Ben anlaştım, bırakın!"

Yüksek kiralar mı neden oldu? Ev sahipleri davacı oluyor…

Yüksek kiralar mı neden oldu? Ev sahipleri davacı oluyor…

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan onursal vatandaşlık verdi

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan onursal vatandaşlık verdi

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.