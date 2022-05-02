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Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk paylaşımı olay oldu! Ayrılıp barışmışlardı...

02.05.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan'ın oyuncu Burak Deniz'le uzun bir süredir aşk yaşadığı biliniyor. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Soydan, geçtiğimiz günlerde Burak Deniz ile ayrılmış ve sonrasında yeniden barışmıştı. Ünlü çiftten bu kez yeni bir aşk paylaşımı geldi.

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk paylaşımı olay oldu! Ayrılıp barışmışlardı...

Aşk Yeniden, Aramızda Kalsın, Güzel Çirkin gibi yapımlarda da rol almış olan ünlü manken Didem Soydan'ın oyuncu Burak Deniz ile birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor.

ÜNLÜ ÇİFTTEN ÇOK KONUŞULACAK AŞK PAYLAŞIMI!

Daha önce ismi 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla'sı Deniz Işın’la anılmış olan Burak Deniz, eski aşkı Didem Soydan'a dönmüş ve aşklarına ikinci şansı tanımıştı.

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Şimdilerde aşkları devam eden ünlü çiftten çok konuşulacak bir gece pozu geldi.

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"BULUŞMA GECESİ"

Didem Soydan, Deniz ile birlikte siyahlar içinde çekildiği fotoğrafını paylaşarak "Date night" (Buluşma gecesi) notunu düştü.

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İşte ünlü manken Didem Soydan'ın çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...

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Burak Deniz Didem Soydan
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