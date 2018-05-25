MAGAZİN

Didem Soydan'ın Ezhel isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, Rapçi Ezhel'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir tepki verdi.

Didem Soydan'ın Ezhel isyanı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair duygularını net bir şekilde açıklamaktan geri durmayan model Didem Soydan bu defa da Rapçi Ezhel’in tutuklanmasıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

“Müptezel” “Imkansızım” “Şehrimin tadı” klipleri ile popüler olan “Ezhel” takma adını kullanan Sercan Ipekçioğlu hakkında uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından Ezhel, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Ezhel’in tutuklanmasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı yaşananları protesto etti. Ekranlarda yayınlanan dizilerin gençler için çok daha tehlikeli olduğunu söyleyen ünlü isimlerden biri de model Didem Soydan oldu. Soydan, hesabından paylaştığı videoda gençlerin bu kadar aptal olamayacağını söylerken ayrıca şu satırları yazdı: “Önce silahlarla dolu, olmayan değerler ile dolu dizilere, o leş evlilik programlarına müdahale edin. O dini değerleri sömüren, insanları hedef gösteren gazetelere müdahale edin, küçücük çocuklara tecavüz eden kurumları kapayın. Beni takip eden harika gençler var biliyorum. Hatta bazen ebeveynleriyle yazışıyoruz denk geldiğimde… Neden bahsettiğimi anladığınızı düşünmek istiyorum”

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Didem Soydan ezhel

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