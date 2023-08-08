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  4. Didem Uzel denizde namaz kılan kişiye tepki gösterdi! "Ne alaka..."

Didem Uzel denizde namaz kılan kişiye tepki gösterdi! "Ne alaka..."

08.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre yurt dışında yaşayıp ardından ülkeye dönen oyuncu Didem Uzel, sosyal medyada yayılan denizde namaz videosuna tepki gösterdi. Didem Uzel açıklamasında "Kimse gidip sormuyor mu?" diyerek bakın neler söyledi.

Sıcak havada serinlemek için İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Sahili’ne gidenler ilginç bir ana denk geldi. Bir adam, denizde, dalgalara karşı namaz kıldı. Bu anlar sosyal medyada da hızla yayıldı.

1994 Avrupa güzeli olan Didem Uzel bu videoya tepki gösterdi.

Pek çok dizide de yer alan oyuncu denizde namaz kılındığını görünce bu durumu neden kimsenin sorgulamadığını sordu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Didem Uzel şunları yazdı:

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"Araba üstünde kılanlar, cadde ortasında kılanlar, denizin üstünde kılanlar. Bir grup olabilir mi acaba sorusu var kafamda... Buna karşılık da kuran yakan, rendeleyen vs bir grup var. Sorum şu; mesela kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Valla çok meraktayım. Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde arabada ne alaka?"

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