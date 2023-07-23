Didem Uzel yurt dışı tatili dönüşü şoke oldu! "Topluca hepsi gitti"

Didem Uzel, dokuz yıl Amerika'da yaşadıktan sonra pandemi sürecinde Türkiye'ye geri dönmüştü. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Amerika'ya seyahat sonrası tatsız bir olay yaşadı.

Bir aylık bir tatilin ardından önceki gün Türkiye'ye dönen Uzel, tatsız bir sürprizle karşılaştı. Çünkü İstanbul'daki evine gelip valizini açtığında bütün aksesuarlarının havalimanındaki transfer sırasında çalınmış olduğunu fark etti.

"Günlük hayatta kullandığım aksesuarlarım çalındı. Bu seyahatimde New York'tan aldığım takılar da vardı. Amerika'ya çok seyahat ettiğim için bu tarz olayların yaşandığını biliyordum. Daha önce de havalimanında birçok arkadaşımın başına da böyle şeyler gelmişti. Bir arkadaşımın parfümü, diğerinin gözlükleri çalınmıştı. Ben de kışkırtıcı olmasın diye takılarımı 3 parçaya bölüp koymuştum" diyen Uzel şunları söyledi:

"Ben bu yaşananları çok iyi bildiğim için spor ayakkabıları bile valizlere tek tek bölerek yerleştiririm. Uzun zamandır beğenerek topladığım aksesuarlarımdı. Maddi değeri çok büyük olmasa da sürekli kullandığım takılardı. Şimdi istesem de birçoğunu bulamam. Topluca hepsi gitti. Dün bir toplantıya gidecektim bir baktım ki hepsini almışlar. Eve geldim moralim bozuldu."

