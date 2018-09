Diego Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti

"DERBİNİN ADRENALİNİ BİR KEZ DAHA HİSSEDECEĞİM"

Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin çok büyük maçlar olduğunu belirten Lugano, "Yarın derbinin adrenalini bir kez daha hissedeceğim. O atmosferi yaşayacağım. Çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım Fenerbahçe için güzel bir akşam olur. Fenerbahçe Türkiye'nin her zaman en iyisidir, en büyüğüdür. Bunu nereye gidersem gideyim anlatıyorum. Burası benim ikinci evim. 6 yıl sonra ilk defa dün Kadıköy'e ayak bastım. Kadıköy'ün çimlerindeydim. O stresi hissettim. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi hissettim. O stada gitmek size o atmosferi fazlasıyla hissettiriyor. Yarın büyük bir derbi olacak. Her derbi önemlidir. Her derbinin son derece büyük anlamı vardır. Fenerbahçe yarın bu akşamlardan birine çıkacak. Oyuncuların farkında olduğunu görüyorum. Fenerbahçe yeni bir sezona başladı ve galibiyete çok fazla ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor. Sao Paulo'da kendi sahasında ateşli taraftarı önünde oynayan bir takım. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Her iki takım da çok büyük benzerlik gösteriyor. Taraftarlar arkasında olacaktır. Onların desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu şekilde Fenerbahçe'nin istediğine ulaşacağı bir akşam olacağına inanıyorum" dedi.