Dikkat! Bu adamlar kelle avcısı

Victor adlı Polonyalı fotoğrafçı Longwa ve Hongphoi köylerinde Konyak kabilesinden son kelle avcıları ile tanışıp onların fotoğraflarını çekti. İlginç kültürleri ile görenleri hayrete düşüren kelle avcıları 16 Konyak kabilesinden birinde yaşıyorlar. Bir kültür ve dil topluluğu olan bu insanlar gerçekten ayrı bir dünyada yaşıyorlar.
İlginç dövmeleri ve giyim tarzları ile işte son kelle avcıları...
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