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Dikkat! Bu adamlar kelle avcısı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

29 yaşındaki Polonyalı fotoğrafçı Victor, Doğu Hindistan'ın Nagaland şehrinde yaşayan son kelle avcılarının fotoğrafları çekti ve bunları yayımladı. İlginç yaşamları ve giyim tarzları ile insanı bambaşka diyarlara götüren bu kelle avcılarının fotoğrafları sizleri büyülecek. İşte o görseller...

Dikkat! Bu adamlar kelle avcısı

Victor adlı Polonyalı fotoğrafçı Longwa ve Hongphoi köylerinde Konyak kabilesinden son kelle avcıları ile tanışıp onların fotoğraflarını çekti. İlginç kültürleri ile görenleri hayrete düşüren kelle avcıları 16 Konyak kabilesinden birinde yaşıyorlar. Bir kültür ve dil topluluğu olan bu insanlar gerçekten ayrı bir dünyada yaşıyorlar.

İlginç dövmeleri ve giyim tarzları ile işte son kelle avcıları...

  1. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bbcd04fa7a__880

  2. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bbd4a4a01b__880

  3. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bc9cf0c435__880

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  5. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bca3f97eb1__880

  6. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bca4f78250__880

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  9. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bca83df368__880

  10. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcad6d8d44__880

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  12. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcbc7158ec__880

  13. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcbf3c3096__880

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  15. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcc8a7f6e1__880

  16. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcca341333__880

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  18. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcd34cc615__880

  19. The-last-living-head-hunters-from-Nagaland-noth-east-India-5c9bcd4772ffd__880

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