Dikkat! Bu bir Çin yemeği değil

Avustralya, Sidney'de yaşayan bir adam evinde suşiye benzer bir canlı buldu. Üzerindeki renklerden tutun da durdukları yerlere kadar bir suşi parçasına benzeyen bu canlının ne olduğunu anlamaya çalışan ve ürken adam hemen bu canlının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Sidneyli William Williamson, evinde bulduğu üzerinde prinç, avokado ve balık parçalarını andıran parçaların bulunduğu canlının ne olduğunu anlamak için sosyal medyada paylaşım yaptı.
Williamson'ın bulduğu sekiz bacaklı bir suşi örümceği çıkınca sosyal medyada adeta büyük bir şaşkınlık yaşandı. Çoğu kullanıcı daha önce asla böyle bir şey görmediklerini belirtirken bu görsel kişiler arasında paylaşım rekoru kırdı.
Gizemli örümceğin nihayetinde, yaygın olarak görülen 'Görkemli örümcek' olarak bilinen bir Ordgarius magnificus adlı bir eklembacaklı türü olduğu anlaşıldı.
Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle:
"Paskalya tavşanı ya da köpeğin tükettiği bir şey mi bu?
"İlk bakışta bunun bir suşi parçası olduğunu düşündüm."
Hatta bir kullanıcı baya bir ileri gidip Williamson'ı evini yakması konusunda teşvik etti.
PEKİ BU SUŞİ ÖRÜMCEĞİ YANİ BOLAS ÖRÜMCEĞİ NASIL BİR TÜRDÜR?
Renkli ordgarius magnificus, bolas örümcek türünün bir parçasıdır. 2,5 cm uzunluğa kadar büyüyebilen küçük bir gece hayvanıdır. Bu örümceğin sırtındaki lekeler avladıkları güvelere benzer ve onların avlarını yakalamalarını kolaylaştırır.
Renkli desenleri sayesinde avcılardan saklanır ve korunurlar. Bu desenleri onların kuş dışkısı gibi görünmelerini sağlar.
Amerika, Afrika ve Avustralya'da bulunan 66 farklı bolas örümceği türü vardır.
Özellikle Avustralya'nın doğu kıyısında bulunurlar.
Bir dişi örümcek, her biri birkaç yüz yumurta içeren, mevsim başına dokuz kese üretir.
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