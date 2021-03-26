Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dikkatinizi toplayın! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Dikkatinizi toplayın! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
26.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin algılama konusunda pek çok detaya dikkat eder. Algılama biçimleri ve süreleri gündelik hayatın pratikleri içerisinde değişikliğe uğrar. Yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından beynin algılama gücünde azalma ve konsantrasyon eksikliği baş gösterir. Sizler için zihinsel algılama gücünüzü yükseltecek bir bulmaca hazırladık.

Dikkatinizi toplayın! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösteririz ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan nesnelere dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan sevimli bir aile yılbaşı kutlaması yapıyor. Ancak bu görselde saklanan yumurta, balık ve eldiveni bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel yeteneklerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki uykucu köpeği bulabilir misiniz?Görsel yeteneklerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki uykucu köpeği bulabilir misiniz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Dünyaya hükmeden aileler! Servetleri şaşırttıDünyaya hükmeden aileler! Servetleri şaşırttı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli!Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli!
Anahtar Kelimeler:
Matematik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En zengin aile! Rothschild üyeleri ve ilginç komplo teorileri

En zengin aile! Rothschild üyeleri ve ilginç komplo teorileri

Oscar itirafı! ‘3 hafta evime gizlendim’

Oscar itirafı! ‘3 hafta evime gizlendim’

Dünyaya hükmeden aileler! Servetleri şaşırttı

Dünyaya hükmeden aileler! Servetleri şaşırttı

Harry Potter’a yeşil ışık! Ron karakteri için şartını açıkladı

Harry Potter’a yeşil ışık! Ron karakteri için şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Diğer Haberler

Gerçek aşkı bulma yaşı bilimsel olarak kanıtlandı! Aşk sizi ne zaman bulacak?

Bilim açıklıyor! Gerçek aşkı ne zaman bulacaksınız?

Türk edebiyatının en unutulmaz günü! Dünya Ölmeme Günü’nün ilginç hikayesi

Dünya Ölmeme Günü! Edebiyatın usta kalemlerinin ilan ettiği gün

Yeni dünya düzenini oluşturan ve hükümdarlığını ilan eden birbirinden ilginç 12 aile!

Dünyaya hükmeden aileler! Servetleri şaşırttı

25 Mart reyting sonuçları | Hangi dizi veya program birinci oldu?

İşte 25 Mart reyting sonuçları

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor ödül oyunu

25 Mart Survivor ödül oyunu

Görsel yeteneklerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki uykucu köpeği bulabilir misiniz?

Muhtemelen resimdeki uyuyan köpeği göremeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.