Görsel yeteneklerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki uykucu köpeği bulabilir misiniz?

Görme sırasında meydana gelen problemle çoğunlukla bulanıklık ve yanılsama olarak belirir. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Bu durum beynin düzgün çalışabilmesi için düzenli pratiğe ihtiyacı olduğunu gösterir. Sağlıklı bir algılama için eğitime ve egzersize ihtiyacınız vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna çağırıyoruz.

Büyük bir resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizlere çocukluk zamanlarınızı da keyiflendiren bir oyun sunuyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde uyuyan bir köpeği bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz köpeği daha kısa sürede görebilirsiniz.



