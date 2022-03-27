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Dila Tarkan evlendi! Düğün salonu ünlüler geçidine döndü

27.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Dila Tarkan, üç senedir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile evlendi. Aile üyeleri ve dostların katıldığı kutlama adeta ünlüler geçidine döndü.

Dila Tarkan evlendi! Düğün salonu ünlüler geçidine döndü

Dila Tarkan geçtiğimiz gün iş insanı Dağhan Doğruer ile hayatını birleştirdi. Birçok ünlünün yer aldığı kutlamada nikah memuru, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural oldu.

Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü...

DİLA TARKAN EVLENDİ

Dağhan Doğruer, sevgilisi Dila Tarkan'a geçtiğimiz ay evlenme teklifi etmiş ve ikili kısa sürede nişanlanmıştı.
Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü...

İkili Yunanistan, Atina'da dünyaevine girdi. Nikah memurunun, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural olması dikkat çekti.

Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü

O anları Melisa Ural Instagram hesabından paylaştı.
Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü...

Dila Tarkan düğününde, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım giydi.
Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü...

İkilinin en mutlu gününe Şeyma Subaşı, Melisa Ural, Emir Aksüt, Sibil Çetinkaya, Merve Oflaz gibi isimler de katıldı.

Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü...

DİLA TARKAN KİMDİR?

29 yaşındaki Dila Tarkan ünlü markalara stil danışmanlığı yapıyor.

Dila Tarkan nişanlandı! Nikah salonu ünlüler geçidine döndü...

15 yaşındayken Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Merve Oflaz Şeyma Subaşı
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