Dila Tarkan evlendi! Düğün salonu ünlüler geçidine döndü

Dila Tarkan geçtiğimiz gün iş insanı Dağhan Doğruer ile hayatını birleştirdi. Birçok ünlünün yer aldığı kutlamada nikah memuru, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural oldu.

DİLA TARKAN EVLENDİ

Dağhan Doğruer, sevgilisi Dila Tarkan'a geçtiğimiz ay evlenme teklifi etmiş ve ikili kısa sürede nişanlanmıştı.



İkili Yunanistan, Atina'da dünyaevine girdi. Nikah memurunun, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural olması dikkat çekti.

O anları Melisa Ural Instagram hesabından paylaştı.



Dila Tarkan düğününde, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım giydi.



İkilinin en mutlu gününe Şeyma Subaşı, Melisa Ural, Emir Aksüt, Sibil Çetinkaya, Merve Oflaz gibi isimler de katıldı.

DİLA TARKAN KİMDİR?

29 yaşındaki Dila Tarkan ünlü markalara stil danışmanlığı yapıyor.

15 yaşındayken Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti.