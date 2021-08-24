Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları!

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.



Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililer, sosyal medya hesaplarında karelerini yayınladı.

Deniz, "Hey ruh eşim" diye yazdı.



Saevarsson da aynı pozları paylaştı.



Yönetmen de aynı notu yazarak, kalp emojisi koydu.

Deniz, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisiyle ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.



Çiftin, çoğu karesinin yurt dışında çekildiği görüldü. Oyuncu ve yönetmene binlerce beğeni geldi.

