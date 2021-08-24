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Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları!

24.08.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

! Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Thor Saevarsson'la verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları!

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.
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Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililer, sosyal medya hesaplarında karelerini yayınladı.

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Deniz, "Hey ruh eşim" diye yazdı.

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Saevarsson da aynı pozları paylaştı.

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Yönetmen de aynı notu yazarak, kalp emojisi koydu.

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Deniz, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisiyle ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.

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Çiftin, çoğu karesinin yurt dışında çekildiği görüldü. Oyuncu ve yönetmene binlerce beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Instagram
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