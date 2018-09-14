Dilan Çiçek Deniz'e Victoria’s Secret'tan yeni davet

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, önceki gün Zorlu Center’da başladı. Birbirinden ünlü modacıların koleksiyonlarını sergilediği defilelere ünlü isimler akın etti. Defileyi takip edenler arasında Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren ve geçtiğimiz günlerde Victoria’s Secret seçmeleriyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz de vardı.

Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü moda devi Kenzo Takada ile birlikte Raşit Bağzıbağlı'nın defilesini izledi.

Victoria’s Secret seçmeleri olumsuz sonuçlanan Deniz, “Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutlu oldum. Bana çok farklı kapılar açtı. Seneye yine davet aldım. Tekrar deneyeceğim” diye konuştu.

Meslektaşı Furkan Andıç’la bir süredir aşk yaşayan ve yaz tatilini birlikte değerlendiren Deniz, “İlişkimiz güzel gidiyor. Her şey yolunda” dedi.

NE OLMUŞTU?

Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen Dilan Çiçek Deniz'in başvurusu olumsuz sonuçlanmıştı. Seçilseydi ilk 'Türk melek' olacak olan Deniz'in başvuru sonucu sosyal medyadan duyurmasının ardından Tülin Şahin ve Bensu Soral, 23 yaşındaki oyuncuya destek vermişti.

