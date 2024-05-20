Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı dalga konusu oldu! Göğüs detayı dile düştü

Cannes Film Festivali'nde Türkiye'den katılan ünlü isimler günlerdir gündemde. Pınar Deniz, Hande Erçel ve Dilan Çiçek Deniz'in katıldığı Cannes'da oyuncuların kıyafetleri de çok konuşuluyor.

Dilan Çiçek Deniz'in son günlerdeki seçimleri de dile düşmüş durumda. Özellikle oyuncunun siyah elbisesi tüm seçimlerinin önüne geçti.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Çukur, Alev Alev, Yarım Kalan gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz Cannes'da siyah bir elbise tercih etti.

Ancak elbisenin altı ve üstü hiç de uyumlu bulunmadı. Dilan Çiçek Deniz'in siyah transparan elbisesi sosyal medyanın diline de düştü.

Transparan elbise de göğüsleri kapatmak için tercih edilen detayı görenler kendini tutamadı.



Dilan Çiçek Deniz'in siyah transparan elbisesine "Ay çok kötü", "Göğüsde Batman amblemi mi denenmiş", "En kötüsü bu olmuş", "Saçlar da elbise de çok kötü", "Transparan giydin hakkını ver bari" yorumları yağdı.





