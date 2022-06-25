Dilan Çiçek Deniz mayolu kumsal pozlarıyla nefes kesti! "Fiziğin muhteşem"

Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sık sık cesur pozları ve muhteşem fiziğiyle takipçilerini mest eden güzel oyuncu, son olarak Cannes'te yaptığı mayolu kumsal paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

MAYOLU KUMSAL POZLARIYLA MEST ETTİ

Yakın zamanda başlayacak olan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini canlandıracak olan Dilan Çiçek Deniz, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Son olarak çıktığı tatilden mayolu kumsal pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz'in muhteşem fiziğini sergilediği pozlarına bazı takipçileri, "Rüya gibisin" ve "Fiziğin muhteşem" şeklinde yorumlarda bulundu.

MİNİ ŞORTLU AYNA POZLARI OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini şortlu ayna pozlarını paylaşan güzel oyuncu takipçilerini mest etmişti.

Bacak uzunluğu ve fiziğiyle herkesin dikkatini çeken Dilan Çiçek Deniz'in bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.





